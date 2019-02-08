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В США рассказали о российских корнях новейшей украинской ракеты «Нептун»

Техника

Разница в ракетах заключается только в дальности полета

Вашингтон, 8 февраля 2019, 09:59 — REGNUM  Новейшая крылатая ракета «Нептун» Вооруженных сил Украины представляет собой легкую модернизацию российского противокорабельного комплекса Х-35, пишет американское издание The National Interest.

Отмечается, что разница в ракетах заключается только в дальности полета, при этом конструктивно оба ракетных комплекса идентичны друг другу. Уточняется, что украинская ракета оснащена новой инерционной системой управления с активным радиолокационным наведением.

Напомним, первые испытания ракеты «Нептун» были произведены на Украине в январе 2018 года. В августе состоялся очередной этап испытаний. Сообщалось, что ракета полностью выполнила запланированную программу — поразила морскую цель на расстоянии 100 км.

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Вооруженные силы Украины
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