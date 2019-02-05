Простоявший три десятилетия в пыли Alfa Romeo ушёл с молотка за €567 тысяч

Рим, , 12:01 — REGNUM Раритетный Alfa Romeo Giulietta SZ впервые увидел свет в 1962 году, но и потом почти не использовался по назначению. Последние 35 лет коллекционная модель находилась на цокольном этаже одного из зданий в итальянском Турине, а после её обнаружения была продана на аукционе за €567 тысяч, сообщает издание Motori.

Отмечается, что найденная на подземной парковке коллекционная модель является одной из самых труднодоступных. Полвека назад было произведено всего 200 таких машин. Они оснащались четырехцилиндровым 1,3-литровым 100-сильным двигателем. Такой агрегат позволял автомобилю развивать скорость до 200 км/час, что делало его одним из лучших на любых соревнованиях.

У владельца машины не оказалось наследников, поэтому суд Турина постановил, что его активы должны быть проданы на аукционе. Во время торгов стартовая цена автомобиля €14 тысяч взлетела до €567 тысяч всего за пятнадцать минут.

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