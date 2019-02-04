В Южной Корее разработали дрона с технологией LTE

Пусан, Южная Корея, , 19:03 — REGNUM В Южной Корее разработали дрона, оснащенного технологией искусственного интеллекта и сетью 5G, сообщает

Благодаря новой разработке, дронов смогут использовать для обнаружения пострадавших и злоумышленников, а также для предотвращения несчастных случаев.

Представители компании SK Telecom сообщили, что представят на «Drone Show Korea 2019» технологию управления дроном на базе сети интернет LTE совместно с сотрудниками научно-исследовательского института Research Council Institutes.

Кроме того, демонстрация данного летательного аппарата в режиме реального времени уже состоялась на пляже Хэундэ, г. Пусан. Три дрона, летали в 2,5 км от диспетчерской на высоте 10−20 метров над землей по заданному маршруту, анализировали местность и подтвердили место положение пострадавшего.

Как предполагают разработчики, в ближайшем будущем, с распространением мобильной сети 5G с помощью данной технологии можно будет скорее принять какие-либо меры во время лесных пожаров, землетрясения или наводнения.