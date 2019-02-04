В России отмечен рост цен на кроссоверы Zotye

Москва, , 07:08 — REGNUM Представленные на российском рынке автомобили Zotye T600 и Coupa 2019 модельного года прибавили в цене. Изменение затронуло все комплектации, отметили специалисты сайта «Цена Авто» по результатам мониторинга цен на новые автомобили в России.

Теперь кроссовер Zotye T600 обойдётся жителям России на 32 и 40,4 тысячи рублей дороже — в версиях Luxury и Royal соответственно. По итогам января ценник на машины установлен на уровне 882 и 957 тысяч рублей. Автомобиль поставляется в Россию с 1,5-литровым двигателем мощностью 149 л.с. в паре с механической трансмиссией. Поставка комплектаций с роботизированной коробкой передач прекращена.

Купе-кроссовер Zotye Coupa подорожал сильнее в различных комплектациях на сумму от 60 до 110 тысяч рублей. В базовой комплектации Exalted с МКП машины стоит 1,1 млн рублей, а версия с «автоматом» обойдется в 1,21 млн рублей. Топовый вариант Royal оценивается в 1,35 млн рублей. Эта модель комплектуется двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 143 л.с.

Отмечается, что по итогам 2018 года в России было реализовано 3175 автомобилей марки Zotye. Это почти втрое (+192%) превосходит результат 2017 года.

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