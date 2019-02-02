В США разработали новый метод 3D-печати

Беркли, США, , 14:19 — REGNUM Американские учёные разработали технологию аддитивной печати, позволяющую создавать объект целиком, а не послойно. Описание новой технологии представлено в статье, опубликованной в журнале Science.

Большинство существующих 3D-принтеров создаёт объекты, печатая их слой за слоем. Американские учёные из Калифорнийского университета и Ливерморской национальной лаборатории разработали технологию печати, позволяющую создавать объект одновременно по всему объёму.

Новая технология предполагает использование специального проектора, облучающего сосуд с жидким гидрогелем метакрилат-желатином.

Преимуществом новой технологии является уменьшение времени, необходимого на печать объекта, а также возможность создания объектов, включающих уже существующие жёсткие элементы. В качестве простого примера американские инженеры напечатали рукоятку вокруг стержня отвёртки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года представители американской компании Lockheed Martin рассказали, что для ремонта истребителя F-22 Raptor использовались детали, изготовленные методом 3D-печати.