Посол США при ЕС заявил о проблемах с безопасностью оборудования Huawei

Брюссель, , 09:40 — REGNUM У США есть множество доказательств небезопасности использования оборудования китайской компании Huawei, заявил посол США при Евросоюзе Гордон Сондленд перед мероприятием в Брюсселе изданию Reuters.

Гордон Сондленд отметил, что американские эксперты по кибербезопасности считают, что использование цифрового оборудования, произведённого в Китае, может иметь негативные последствия для национальной безопасности европейских стран.

Он сообщил, что США располагают доказательствами небезопасности оборудования Huawei, часть из которых является засекреченными.

«Нашим желаемым результатом является отказ от оборудования Huawei в пользу устройств западного производства», — добавил Сондленд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе администрация китайской компании Huawei сообщила о готовности к сотрудничеству с правительствами стран ЕС по вопросам борьбы с угрозами в киберпространстве.