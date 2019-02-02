Суббота, 2 Февраля 2019 года
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Посол США при ЕС заявил о проблемах с безопасностью оборудования Huawei

Техника

В США приветствуют отказ стран ЕС от использования оборудования китайских компаний

Брюссель, 2 февраля 2019, 09:40 — REGNUM  У США есть множество доказательств небезопасности использования оборудования китайской компании Huawei, заявил посол США при Евросоюзе Гордон Сондленд перед мероприятием в Брюсселе изданию Reuters.

Гордон Сондленд отметил, что американские эксперты по кибербезопасности считают, что использование цифрового оборудования, произведённого в Китае, может иметь негативные последствия для национальной безопасности европейских стран.

Он сообщил, что США располагают доказательствами небезопасности оборудования Huawei, часть из которых является засекреченными.

«Нашим желаемым результатом является отказ от оборудования Huawei в пользу устройств западного производства», — добавил Сондленд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе администрация китайской компании Huawei сообщила о готовности к сотрудничеству с правительствами стран ЕС по вопросам борьбы с угрозами в киберпространстве.

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Телекоммуникации
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