На корабли ВМФ РФ начали устаналивать системы, ослепляющие врага

Москва, , 07:20 — REGNUM Военно-морской флот Российской Федерации начал получать новейшие станции визуально-оптических помех 5П-42 «Филин», которые способные ослепить боевые единицы противника. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на холдинг «Росэлектроника», который входит в структуру «Ростеха».

Данные станции «Филин» были разработаны акционерным обществом «Опытный завод «Интеграл», который является частью компании «Росэлектроника». Станции предназначены для подавления в ночное и сумеречное время визуально-оптических и оптико-электронных каналов наблюдения и прицеливания стрелкового оружия, а также других видов оружия ближнего боя, которое может быть использовано противником против надводных кораблей и катеров военно-морского флота России.

Принцип работы станций «Филин» основан на модуляции яркости светового излучения. У живой силы противника происходит временное обратимое расстройство органов зрения, которое вызывается возбуждением зрительных нервов, которое, в свою очередь вызвано излучением. Испытания показали, что по мишеням, прикрытым данными станциями, становится невозможно вести стрельбу из оружия, требующего прицеливания.

Сейчас станции «Филин» установлены на фрегаты «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов». В ближайшее время станции «Филин» будут установлены ещё на два фрегата проекта 22 350, строительство которых идет полным ходом на сдоустроительном заводе «Северная верфь».

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