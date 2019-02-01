Дорого и криво. Пентагон опять критикует истребители F-35

Вашингтон, , 16:31 — REGNUM Пентагон заявляет о новых критических недостатках, выявленных у истребителя пятого поколения F-35, сообщает 1 февраля издание Defense News.

По утверждению издания, военные представили доклад о ряде новых недостатков новейшего истребителя, достигающих критического уровня.

В частности, версия F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой может эксплуатироваться всего 2100 лётных часов вместо ожидаемых 8000 часов. Таким образом, самолеты стоимостью порядка $100 млн потребуют полной замены уже в 2026 году.

Кроме того, точность огня бортового оружия самолетов F-35A признана неприемлемой и не соответствующей стандартам, указанным производителем.

Самая разрекламированная часть новейшего истребителя США, автономная логистическая информационная система (ALIS), охарактеризована как не работающая должным образом и выдающая неполные или совершенно неверные данные.

Как сообщало ИА REGNUM, программа создания корпорацией Lockheed Martin истребителя пятого поколения F-35 Lightning II стала самой дорогой в истории человечества и обошлась бюджету США в полтора триллиона долларов.

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