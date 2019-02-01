Пользователи сети отдали первое место смартфону Huawei Mate 20 Pro

Сеул, , 11:56 — REGNUM По итогам голосования смартфон Huawei Mate 20 Pro набрал больше всех голосов пользователей в премии проекта Mail.ru Hi-Tech, 31 января сообщается на страничке организаторов проекта.

За Huawei Mate 20 Pro проголосовало 20 834 пользователей, что составило 17.4% от общего числа проголосовавших в этой номинации. У данной модели отмечены следующие достоинства: доступность и лучшая, чем у его конкурентов, камера. Всего было пять номинаций: «Смартфоны», «Компьютеры», «Камеры», «Телевизоры» и «Гаджеты». Технику оценивали 2 035 909 пользователей интернета.

В категории «Компьютеры» победил ноутбук MSI GS65 Stealth. Умные часы Apple Watch Series 4 победили в категории «Гаджеты». Телевизор LG Signature OLED65W8 стал лучшим в своей номинации, а из видеокамер пользователи выбрали Canon EOS 4000D.

Напомним, модель смартфона Huawei Mate 20 Pro оснащена процессором HUAWEI Kirin 980 с искусственным интеллектом. Гаджет снабжен технологией беспроводной зарядки HUAWEI Quick Charge 15 Вт, экранным сканером отпечатков пальцев и функцией 3D распознавания лица.