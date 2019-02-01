В Южной Корее разработали носимый роботизированный протез

Сеул, , 10:17 — REGNUM Южнокорейские ученые разработали носимый роботизированный протез для помощи людям, испытывающим трудности с хватанием предметов. Об этом сообщает YTN.

Ученые из Корейского института передовых технологий разработали технологию, которая представляет собой роботизированную перчатку с датчиками и очками со встроенной камерой.

Принцип работы данных устройств состоит в том, что камера с очков снимает действия рук, передает видео на компьютер, и, после анализа данных, робот начинает двигаться. Специальные моторы, встроенные в перчатку, позволяют удерживать в руке различные типы предметов.

Команда ученых планирует использовать данную технологию для помощи пожилым людям и людям с ограниченными возможностями.