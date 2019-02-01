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В Южной Корее разработали носимый роботизированный протез

Техника

Протез разработан для помощи людям, испытывающим трудности с хватанием предметов

В Южной Корее разработали носимый роботизированный протез

Сеул, 1 февраля 2019, 10:17 — REGNUM  Южнокорейские ученые разработали носимый роботизированный протез для помощи людям, испытывающим трудности с хватанием предметов. Об этом сообщает YTN.

Ученые из Корейского института передовых технологий разработали технологию, которая представляет собой роботизированную перчатку с датчиками и очками со встроенной камерой.

Принцип работы данных устройств состоит в том, что камера с очков снимает действия рук, передает видео на компьютер, и, после анализа данных, робот начинает двигаться. Специальные моторы, встроенные в перчатку, позволяют удерживать в руке различные типы предметов.

Команда ученых планирует использовать данную технологию для помощи пожилым людям и людям с ограниченными возможностями.

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Робототехника
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