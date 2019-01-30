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Южнокорейский оператор сотовой связи SK Telecom заключил контракт с Grab

Техника

Две компании планируют создать совместное предприятие

Сеул, 30 января 2019, 19:16 — REGNUM  30 января южнокорейская компания — оператор сотовой связи SK Telecom подписал бизнес соглашение с малайзийской компанией, предоставляющей такси и логистические услуги Grab. Подписание соглашение прошло в головном офисе SK Telecom в городе Сеул, сообщает ZD Net Korea.

Две компании планируют создать в Сингапуре совместное предприятие Grab Gio Holdings, которое запустит навигационную систему на основе приложения T — map (SK Telecom). Данная система позволит водителям Сингапура составлять маршруты передвижения, видеть где образовались пробки и находятся светофоры.

В дальнейшем в планы компании будет входить распространение новой системы в других странах Юго-Восточной Азии, таких как Малайзия, Индонезия и Вьетнам. Компания Grab была основана в 2012 году и является крупнейшей сервисной компанией в Юго-Восточной Азии, которая управляет такси, мотоциклами, лимузинами в 336 городах восьми стран, включая Сингапур, Филиппины и Таиланд.

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