Южнокорейский оператор сотовой связи SK Telecom заключил контракт с Grab

Сеул, , 19:16 — REGNUM 30 января южнокорейская компания — оператор сотовой связи SK Telecom подписал бизнес соглашение с малайзийской компанией, предоставляющей такси и логистические услуги Grab. Подписание соглашение прошло в головном офисе SK Telecom в городе Сеул, сообщает ZD Net Korea.

Две компании планируют создать в Сингапуре совместное предприятие Grab Gio Holdings, которое запустит навигационную систему на основе приложения T — map (SK Telecom). Данная система позволит водителям Сингапура составлять маршруты передвижения, видеть где образовались пробки и находятся светофоры.

В дальнейшем в планы компании будет входить распространение новой системы в других странах Юго-Восточной Азии, таких как Малайзия, Индонезия и Вьетнам. Компания Grab была основана в 2012 году и является крупнейшей сервисной компанией в Юго-Восточной Азии, которая управляет такси, мотоциклами, лимузинами в 336 городах восьми стран, включая Сингапур, Филиппины и Таиланд.