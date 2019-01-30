Не те лампы: Toyota отзывает в России более 100 кроссоверов Highlander

Москва, , 13:44 — REGNUM Компания Toyota отзывает на российском рынке 113 автомобилей Highlander из-за возможного наличия в противотуманных фарах машин ламп светодиодного типа. Об этом 30 января сообщает пресс-служба Росстандарта.

«Из-за особенностей производственного процесса сборки автомобилей существует вероятность того, что на автомобилях были установлены противотуманные фары с лампами светодиодного типа вместо галогенных», — говорится в сообщении.

Отмечается, что одобрение типа транспортного средства (ОТТС) производится для автомобилей, в комплектации которых — противотуманные фары с галогенными лампами. В противном случае машины не соответствуют ОТТС для российского рынка.

О необходимости доставки Toyota Highlander в ближайший дилерский центр компания «Тойота Мотор» проинформирует покупателей по почте и/или по телефону.

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