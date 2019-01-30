Автоматизированные линии метро до новейшего аэропорта Пекина прошли отладку

Пекин, , 10:44 — REGNUM Автоматизированные линии метро, которые соединят центр Пекина с новым аэропортом, прошли отладку, сообщает 30 января агентство Сиьхуа.

Поезда будут частично запущены на некоторых линиях в тестовом режиме уже в марте текущего года, заявил главный инженер проекта по испытанию поездов Сунь Цинбинь при Первой инженерной корпорации компании China Railway Electrification Bureau Group.

Скорость движения поездов составит 160 км/ч, что сделает их самыми быстрыми поездами метро в Китае. Потребуется всего 19 минут, чтобы добраться от южной третьей кольцевой дороги Пекина до Международного аэропорта Дасин, который будет запущен в эксплуатацию уже в конце сентября. Поезда оборудованы кондиционерами воздуха с возможностью настройки температуры и интенсивности обдува, а также системами светодиодной подсветки в интересах энергосбережения.

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Линия протянется на 41 км через южные пригороды Пекина и свяжет аэропорт со станцией метро Цаоцяо в городском районе Фэнтай, где пассажиры могут перейти на десятую линию метро и продолжить перемещение по городу. Помимо линии метро, аэропорт будет связан с городом посредством целой сети развязок, автомагистралей, скоростных дорог, железных дорог и скоростных железных дорог.

Отметим, что аэропорт Дасин расположен в 46 км от центра города в районе южных пригородов Пекина. Он призван перенять на себя часть нагрузки с перегруженного Столичного международного аэропорта Пекина, который расположен в северном пригороде столицы Поднебесной, на границе городских районов Дасин и Ланфан с соседней провинцией Хэбэй.

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