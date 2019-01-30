Две советские «Волги» станут участниками исторического ралли в Монте-Карло

Москва, , 08:45 — REGNUM Два российских экипажа на «Волгах» ГАЗ-21 преодолеют маршрут по территории европейских стран, чтобы стать участниками исторического ралли в Монте-Карло. Старт пробега был дан от московского ГУМа, сообщило издание «Motor».

Основная часть ралли начнётся в городке Бюи-ле-Барони на юге Франции. В ралли примут участие 316 экипажей из 17 стран. Россию в этом году представит команда автомобильного исторического общества Gorkyclassic. За пять дней гонщикам предстоит преодолеть 2500 км, из них 450 км — проходят по скоростным спецучасткам в серпантинах французских Альп. Финиш ралли состоится 6 февраля в Монте-Карло.

К исторической гонке допускаются только те модели машин, что отметились в знаменитом ралли «Монте-Карло» в период с 1955 по 1980 год. Обе «Волги» получили усиленный каркас безопасности. Двигатели машин форсированы до 120 л.с. при помощи пары горизональных карбюраторов. Обе машины окрашены в фирменные цвета горьковских спортсменов — черный низ, белый верх. Нынешний старт посвящен 55-летию дебюта сборной СССР на ралли «Монте-Карло».

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