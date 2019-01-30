В Китае представлен «умный» карьерный самосвал, которому не нужен водитель

Пекин, , 06:36 — REGNUM Китай разработал автономный карьерный самосвал, который может работать 24 часа в сутки, осуществлять автоматическую загрузку и разгрузку, сообщает 30 января издание China Daily.

Аппарат разработан корпорацией North Heavy Industries Group Corp из Внутренней Монголии Китая. Длина автономного беспилотного агрегата составляет 12,7 метра и 5,2 метра в высоту при грузоподъемности 110 тонн. Он способен самостоятельно находить позиции для разгрузки при помощи точного спутника и обходить препятствия, используя лазерные сенсоры и прочие устройства.

Его создание стало первым шагом по автоматизации работы шахт, снижению затрат на добычу и увеличению безопасности производства путем сведения до нуля роли человека на опасных участках работ, заявил директор проекта Ван Фэнцюань. В настоящее время аппарат находится на этапе «отлова ошибок», и, как ожидается, будет введен в тестовую эксплуатацию в первой половине 2019 года.

Отметим, что по мере развития технологий и превращения Китая в передовую технологическую державу, власти Поднебесной взяли курс на автоматизацию производства при помощи внедрения роботов и умных технологий на опасных производствах вроде добычи на шахтах с целью минимизации участия человека.

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