Китай запустит еще 10 навигационных спутников BeiDou в 2019 году

Пекин, , 05:26 — REGNUM Китай намерен запустить еще 10 спутников геопозиционирования национальной навигационной системы BeiDou в рамках семи отдельных пусков, сообщили в Китайской аэрокосмической научно-технологической корпорации (CASC), сообщает 29 января агентство Синьхуа.

Запуски призваны завершить формирование сети глобальной спутниковой навигации BeiDou к 2020 году, завил директор Космического департамента корпорации CASC Шан Чжи во время пресс-конференции по случаю презентации «Синей книги» китайской аэрокосмической научной и технической деятельности.

Согласно книге, в общей сложности 18 спутников BeiDou были запущены в 2018 году на орбиту в рамках завершения формирования базовой спутниковой группировки системы BDS-3. Кроме того, отмечается, что навигационная система уже начала предоставлять глобальные услуги геопозиционирования.

Напомним, что китайская система BeiDou создается в качестве национального ответа Китая на американский аналог GPS, российский ГЛОНАСС и европейский «Галилео».

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