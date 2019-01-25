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Немецкие автодельцы пообещали ускорить производство Bugatti Divo за €3 млн

Техника

Желающие выплатить такую премию получат эксклюзивный гиперкар до конца 2019 года

Мюнхен, Германия, 25 января 2019, 14:28 — REGNUM  Автомобильный дом DI Automobile из Мюнхена объявил о готовности ускорить производство гиперкара Bugatti Divo в случае готовности клиента переплатить около €3 млн, сообщает 25 января издание FormaCar.

В объявлении говорится, что желающий выплатить премию сверх стандартной цены в €5 млн получит свой автомобиль с отделкой из алькантары к концу 2019 года.

Серия ультра-роскошных гиперкаров состоит всего из 40 единиц, уже проданных по предварительным заказам. Divo — специальная версия Bugatti Chiron, которая отличается новым внешним видом, еще более совершенным обвесом и перенастроенной подвеской. Обе модели оснащены одним и тем же двигателем 8,0 W16 мощностью 1500 л.с. (1120 кВт).

Читайте ранее в этом сюжете: Bugatti анонсировал новый гиперкар Divo стоимостью $5,8 млн

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