Skoda создает новый кроссовер — компактный Kamiq

Прага, , 14:48 — REGNUM Чешский автопроизводитель Skoda работает над новым кроссовером — компактной моделью под названием Kamiq. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Премьера автомобиля ожидается в марте 2019 года на Женевском автосалоне. Модель построят на платформе MQB и оформят в стиле концепт-кара Skoda Vision X, представленного в Женеве ранее.

Читайте также: Skoda представила серийный хэтчбек Scala

Kamiq — слово из языка инуитов, коренного населения северной части Канады и Гренландии. Этим словом обозначают предмет, ощущаемый владельцем как вторая кожа.

Компактный Kamiq призван стать самым доступным кроссовером Skoda в Европе. В линейке производителя уже есть модель с таким названием. Она выпускается в Китае и реализуется только в пределах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о мировой премьере обновленной Skoda Octavia. Она состоится в сентябре 2019 года на автосалоне в немецком Франкфурте-на-Майне.

Читайте также: Стали известны сроки премьеры новой Skoda Octavia