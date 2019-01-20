Продажи жёстких дисков упали в последнем квартале 2018 года

Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Мировые продажи накопителей на жёстких магнитных дисках (HDD) в последнем квартале 2018 года упали на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщает Storage Newsletter.

Аналитическая компания Trendfocus представила предварительным отчёт о мировых продажах HDD в четвёртом квартале 2018 года. Больше всего жёстких дисков за этот период продала американская компания Seagate (36,5−37 млн). Японская Toshiba продала 21−21,5 млн, американская Western Digital — 30,25−30,75 млн.

Общее количество продаж в четвёртом квартале 2018 года снизилось на 14,8−16,2% по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

Эксперты отмечают, что снижение продаж накопителей на жёстких дисках связано не только с падением продаж компьютеров, но и с ростом распространения твердотельных накопителей (SSD).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года эксперты компании Western Digital выпустили прогноз, согласно которому в 2023 году 90% компьютеров будут поставляться с SSD накопителями.