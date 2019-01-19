Porshe отзывает в России 1236 автомобилей Panamera

Москва, , 08:09 — REGNUM Об отзыве 1236 автомобилей модели Porshe Panamera объявила компания «Порше Русланд», сообщает 18 декабря сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии России (Росстандарта).

По данным ведомства, причиной такого решения немецкой компании стало то, что ввиду ошибки программного обеспечения автомобиля, усилитель его рулевого управления может на непродолжительное время оказываться недоступным. Поэтому водителю придется прилагать дополнительные усилия для того чтобы управлять автомобилем. При этом функция усиления рулевого управления полностью восстанавливается после того как будет выключено и вновь включено зажигание.

Также сообщается, что отзыву подлежат 1154 автомобиля Porshe Panamera, проданные в России с 15 ноября 2016 года по 17 декабря 2018 года и входящие в их число 82 ещё не реализованных автомобиля.

Кроме этого в сообщении говорится, что уполномоченные представители ООО «Порше Русланд» проинформируют владельцев отзываемых Porshe Panamera о необходимости предоставить автомобиль для ремонта в ближайший дилерский центр Porshe. На подлежащих отзыву Porshe Panamera будет произведено бесплатное для владельцев перепрограммирование блока управления усилителем руля.

Отметим, в декабре 2018 года компания Porshe отозвала 334 автомобиля модели Cayene из-за установленных на правом заднем сиденье автомобиля не отвечающих требованию спецификации ремней безопасности.