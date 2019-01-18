Tesla отзывает 14 тысяч проданных в Китае электромобилей

Пекин, , 10:45 — REGNUM Свыше 14 тысяч проданных в Китае электромобилей Model S подлежат отзыву в связи с выявленной проблемой в газогенераторах подушек безопасности, следует из доклада Государственного управления по рыночному надзору КНР.

Tesla объявила об отзыве автомобилей, реализованных с 4 февраля 2014 года по 9 декабря 2016 года. Отмечается, что подушки безопасности оснащены оборудованием, произведенные обанкротившейся в 2017 году японской компанией Takata. При срабатывании механизма подушек газогенераторы могут получить повреждения, а обломки вылетают в салон, что представляет угрозу здоровью водителя и пассажиров.

Производитель намерен заменить все подушки безопасности в указанной партии автомобилей. Ранее Tesla объявила о том, что начинает самую большую отзывную кампанию в своей истории из-за дефекта рулевого механизма.

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