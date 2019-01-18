В детском госпитале Шанхая на работу начали брать роботов

Шанхай, Китай, , 10:16 — REGNUM Два робота «устроились» на работу в Шанхайский городской госпиталь доставщиками лекарств, что является историческим шагом внедрения искусственного интеллекта в логистику госпиталя, сообщает 19 января газета «Жэньминь жибао».

Роботы уже успешно отработали 93 дня с сентября по декабрь 2018 года, в общей сложности осуществив 1600 доставок и пройдя 218 километров. По информации руководства госпиталя, еще две машины будут введены в строй в 2019 году и будут отвечать за развоз лекарств в стационарном отделении четвертого этажа.

Отмечается, что роботы найдут применение в еще большем количестве сценариев их использования. В частности, они могут развлекать детей, выносить медицинские отходы, доставлять пищу и совершать прочие операции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае ключевые корпорации в области высоких технологий при поддержке центрального правительства активно занимаются развитием искусственного интеллекта. В частности, на днях стало известно, что технологический гигант Xiaomi планирует инвестировать 10 млрд юаней в разработку искусственного интеллекта.

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