Анонимный браузер DuckDuckGo начал сотрудничать с Apple

Филадельфия, США, , 11:03 — REGNUM Анонимная поисковая система DuckDuckGo объявила об интеграции с «Картами» Apple в десктопной и мобильной версиях браузера. Карты будут отображаться при поиске географических мест или адресов, а также на отдельной одноименной вкладке, говорится в блоге компании.

Администрация сервиса отметила, что не будет сохранять и передавать Apple и третьим лицам данные о пользователях, в том числе их IP-адреса. Создатели DuckDuckGo утверждают, что при региональном поиске, когда браузер отправляет примерный адрес пользователя, его удаляют сразу после использования.

«Являясь одной из первых крупных компаний, использующих Apple MapKit JS, мы можем предложить пользователям улучшенный поиск адресов, дополнительное визуальное оформление, улучшенные спутниковые изображения и постоянно обновляемые карты, которые уже используются на миллиардах устройств от Apple по всему миру», — говорится в сообщении.

В отличие от Google, Yahoo и других поисковых систем, DuckDuckGo не сохраняет историю запросов, IP-адреса и другие данные пользователей. Однако в конце декабря компанию обвинили в том, что она использует фингерпринтинг (присвоение идентификатора браузеру или конкретному устройству) для идентификации пользователей. Представители сервиса опровергли эту информацию.

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