Китай первым в мире осуществил удаленную медицинскую операцию через сеть 5G

Фучжоу, Китай, , 10:55 — REGNUM Китай провел первую в мире хирургическую операцию удаленно через мобильную сеть 5G, испытав технологию на свинье в городе Фучжоу провинции Фуцзянь, что вселяет надежду на скорое применение технологии для операций на людях, сообщает 15 января газета «Жэньминь жибао».

Долька свиной печени была удалена во время часовой операции доктором, который управлял удаленно роботизированными хирургическими руками с задержкой в 0,1 секунды через сеть 5G, которую обеспечила компания Huawei Technologies.

Как отмечается, в свинье было проделано небольшое отверстие, что позволило обойтись малой кровью в прямом смысле этого слова. Главный хирург доктор Лю Жун, который осуществлял операцию, находился в 50 км от свиньи, располагаясь в офисе оператора связи China Unicom в то время, как подопытное животное — в Фуцзяньском медицинском университете.

«Технология 5G позволяет осуществлять удаленные хирургические операции, например в зонах бедствий, докуда тяжело добраться врачам, а также помогать докторам в хорошо оборудованным клиникам их коллегам в маленьких госпиталях», — отметил Лю.

Отмечается, что время задержки сигнала в сетях пятого поколения до 20 раз меньше в сравнении с сетями четвертого поколения. Как сообщало ИА REGNUM, в метро китайского города Чэнду, столицы провинции Сычуань впервые запустили подземную станцию 5G в начале января 2019 года.

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