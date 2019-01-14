США будут закупать российские ракетные двигатели РД-180 до 2023 года

Вашингтон, , 22:33 — REGNUM США будут закупать российские ракетные двигатели РД-180, которые используются в американской ракете-носителе Atlas-5, как минимум до 2023−2024 годов. Об этом сегодня, 14 января, заявил генеральный директор совместного российско-американского предприятия RD AMROSS, бывший астронавт NASA Майкл Бейкер.

Компания RD AMROSS приобретает изготовленные в российском научно-производственном объединении «Энергомаш» ракетные двигатели РД-180. Далее RD AMROSS продает эти двигатели американской компании United Launch Alliance, которая, в свою очередь, устанавливает РД-180 на первую ступень ракет-носителей Atlas-5.

Бейкер заявил, что на данный момент ракетный двигатель РД-180 является одним из лучших ракетных двигателей в мире.

«И сейчас двигатель РД-180, который используется в США, ставят на ракету Atlas-5. Его мы успешно используем, потому что это просто фантастический продукт», — сказал глава RD AMROSS.

Он подчеркнул, что компания и дальше будет закупать РД-180 и продавать его компании United Launch Alliance как минимум до 2023−2024 годов, а может быть и дальше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава частной американской космической корпорации SpaceX Илон Маск назвал ракетные двигатели РД-180 великолепными с точки зрения конструкции и выразил сожаление в связи с тем, что у США нет его аналогов.

Напомним, что первые РД-180 были поставлены в США в январе 1999 года. Всего «Энергомаш» поставил в США 113 двигателей данного типа. К настоящему моменту 85 американских ракет-носителей Atlas-3 и Atlas-5 были запущены на двигателях РД-180.