В Южной Кореи провели тестирование машин для сушки белья

Сеул, , 19:06 — REGNUM Все большую популярность на территории Южной Кореи набирают сушилки для белья, с помощью которых можно легко и быстро сушить одежду независимо от погоды, сообщает ZD Net Korea.

Во всех магазинах электроники представлено множества вариантов сушилок для белья. Сушилки являются одним из основных предметов бытовой техники, объем продаж которой превысил 1 млн единиц в 2018 году.

В современные сушилки позволяют загружать в барабан до 16 кг белья. Однако среди разных производителей, можно заметить разницу во времени сушки и энергопотреблении.

14 января Korea Consumer Agency провела тестирование, в котором проверила 9 — 10 кг сушильные машинки от семи производителей, таких как LG, Samsung, Media, Millet, Daewoo, Dayou Winia и Blomberg. Во время тестирования оценивалось: время сушки, безопасность, энергопотребление, температура и уровень шума.

Согласно тестированию 5 моделей машин для сушки белья такие как, Daewoo (DWR-10MCWRH), Dayou Winia (WCH09BS5W), Blomberg (DHP24412W), Samsung (DV90M53B0QW), LG (RH9WI) показали хороший результат по критерию температура сушки, однако модель Millet (TKG540WP) показала не очень хороший результат.

В среднем время сушки варьируется от 46 мин до 1 часа 20 минут. Однако в зимнее время варьируется от 10 мин до 1 часа 6 минут (при окружающей температуре выше 5℃)