Компания LG Electronics получила 132 награды на выставке «CES 2019»

Сеул, , 11:35 — REGNUM Один из крупнейших мировых производителей потребительской электроники и бытовой техники компания LG Electronics Inc. получила более 130 наград на крупнейшей в мире выставке потребительской техники «CES 2019», сообщает YTN.

По данным телеканала, больше всего наград собрал первый в мире OLED-дисплей, который можно свернуть в рулон. Продукт компании был отмечен как «Best TV Product» и получил более 50 наград от влиятельных СМИ, в том числе The Wall Street Journal.

Телевизоры, оснащенные искусственным интеллектом (8K OLED — дисплей и Super Ultra HD дисплей), удостоились главной награды от крупных СМИ. Представители компании также сообщили, что получили награду за лучшие инновации от организаторов выставки.