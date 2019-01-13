СМИ: правительство Японии разработает правила для подводных аппаратов

Токио, , 13:09 — REGNUM Правительство Японии разработает правила использования беспилотных подводных аппаратов к 2020 году. Об этом сообщает газета The Japan News.

Издание отмечает, что беспилотные подводные аппараты начинают активно использоваться различными японскими предприятиями. Такие аппараты применяются для отслеживания состояния подводных трубопроводов, морских ветряных электростанций и экологического мониторинга.

По данным Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, рынок подводных беспилотников достигнет $1,2 млрд к 2020 году. Для сравнения, в 2010 году этот рынок оценивался в $200 млн.

В Японии действует закон о гражданской авиации, который запрещает использовать беспилотные летальные аппараты в жилых районах и над некоторыми объектами транспортной инфраструктуры (например, возле аэропортов) без получения разрешения от контролирующего органа. Ожидается, что подобные правила будут разработаны и для подводных беспилотников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года в Японии был создан совет, который должен выработать правила для летающего автотранспорта. В состав совета вошли представители правительства и ведущих предприятий автомобилестроительной отрасли.