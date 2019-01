NYT запустит сервисы для устройств с аудио помощником Alexa

Нью-Йорк, США, , 16:11 — REGNUM Американская ежедневная газета The New York Times запускает серию аудио продуктов для устройств с голосовым помощником Alexa от компании Amazon. Об этом сообщает The Verge.

Редактор NYT Дэн Санчес рассказал The Verge об аудио продуктах, которые готовится запустить издание. «Умные» колонки Amazon и другие устройства с помощником Alexa смогут воспроизвести трёхминутный брифинг, 20-минутный подкаст, а также рекомендации редакторов издания по выбору книги и музыки.

Ещё одним продуктом станет интерактивная викторина, в которой пользователям предложат ответить на вопросы о событиях прошедшей недели.

Развитие аудио приложений станет очередным шагом газеты The New York Times в освоении цифрового формата. The Verge отмечает, что у NYT наблюдается рост доходов от подписки на цифровой вариант газеты на фоне сокращения доходов от рекламы в печатном издании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале января компания Noa запустила аудио приложение для устройств с поддержкой Amazon Alexa. Компания предлагает подписку на ежедневный подкаст основных новостей ведущих англоязычных изданий, которые зачитывают профессиональные дикторы.