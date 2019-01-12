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NYT запустит сервисы для устройств с аудио помощником Alexa

Техника

Устройства с помощником Alexa смогут воспроизвести трёхминутный брифинг, 20-минутный подкаст, а также рекомендации редакторов издания по выбору книги и музыки

NYT запустит сервисы для устройств с аудио помощником Alexa
Guillermo Fernandes
Amazon Echo

Нью-Йорк, США, 12 января 2019, 16:11 — REGNUM  Американская ежедневная газета The New York Times запускает серию аудио продуктов для устройств с голосовым помощником Alexa от компании Amazon. Об этом сообщает The Verge.

Редактор NYT Дэн Санчес рассказал The Verge об аудио продуктах, которые готовится запустить издание. «Умные» колонки Amazon и другие устройства с помощником Alexa смогут воспроизвести трёхминутный брифинг, 20-минутный подкаст, а также рекомендации редакторов издания по выбору книги и музыки.

Ещё одним продуктом станет интерактивная викторина, в которой пользователям предложат ответить на вопросы о событиях прошедшей недели.

Развитие аудио приложений станет очередным шагом газеты The New York Times в освоении цифрового формата. The Verge отмечает, что у NYT наблюдается рост доходов от подписки на цифровой вариант газеты на фоне сокращения доходов от рекламы в печатном издании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале января компания Noa запустила аудио приложение для устройств с поддержкой Amazon Alexa. Компания предлагает подписку на ежедневный подкаст основных новостей ведущих англоязычных изданий, которые зачитывают профессиональные дикторы.

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