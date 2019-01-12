Суббота, 12 Января 2019 года
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Компания Lenovo запатентовала гибкий ноутбук

Техника

Патентное ведомство США одобрило заявку, поданную ещё в 2017 году

Вашингтон, 12 января 2019, 14:43 — REGNUM  Китайская компания Lenovov получила в Ведомстве по патентам и товарным знакам США патент на «Устройство со складным дисплеем». Об этом сообщает Digital Trends.

Патентная заявка, поданная в 2017 году, была одобрена ведомством 10 января 2018 года. Патент описывает ноутбук с гибким экраном. В заявке уточняется, что область сгиба также является работающей частью дисплея, который может быть изготовлен на основе технологии органических светодиодов (OLED).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года южнокорейская компания Samsung зарегистрировала в американском патентном ведомстве телевизор с гибким экраном.

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