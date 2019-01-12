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Проект ракеты сверхтяжёлого класса «Енисей» представят до 15 января

Техника

План-график создания сверхтяжелой ракеты подписан головными организациями-разработчиками 29 декабря

Москва, 12 января 2019, 08:24 — REGNUM  Проект новой целевой федеральной программы по созданию ракеты сверхтяжелого класса «Енисей» будет представлен правительству России в срок до 15 января, сообщает 12 января пресс-служба «Роскосмоса».

Также в пресс-службе напомнили, что план-график создания сверхтяжелой ракеты подписан головными организациями-разработчиками 29 декабря 2018 года, и в тот же день прошел утверждение в госкорпорации.

Отметим, ранее, 4 января, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о том, что проект новой сверхтяжелой ракеты российского производства получил название «Енисей».

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Роскосмос
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