Kyodo: На фоне скандала исполнительный директор Nissan ушел в отставку

Токио, , 07:38 — REGNUM Исполнительный директор автопроизводителя Nissan Хосе Муньос, который был близок к бывшему главе компании Карлосу Гону, ушел в отставку, сообщает 12 января агентство Kyodo.

Согласно данным СМИ, отставка Муньоса может быть прямо связана с предъявленными Гону 11 января обвинениями в нарушениях закона о компаниях и закона о финансовых сделках, а также в злоупотреблении служебным положением.

Также сообщается, что ранее Муньос был отстранён от управления делами Nissan по Китаю.

Отметим, экс-глава концерна Nissan Карлос Гон и его ближайший соратник в концерне Грегг Келли были арестованы в ноябре 2018 года по подозрению в сокрытии Гоном своих доходов с помощью Келли. Сам бывший глава Nissan своей вины тогда не признал.

В конце декабря Карлос Гон был арестован второй раз по подозрению в том, что он покрывал за счет Nissan убытки, которые понес из-за своей частной инвестиционной деятельности. Речь идет о сумме в 1,85 млрд иен (16,5 миллионов долларов).