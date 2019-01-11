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Арктическая бригада Северного флота отрабатывает рейды на снегоходах

Техника

Первые занятия с применением снегоходов прошли на полигоне в районе поселка Алакуртти

Арктическая бригада Северного флота отрабатывает рейды на снегоходах
Иллюстрация: Mil.ru

Москва, 11 января 2019, 22:30 — REGNUM  Разведподразделения отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота начали осваивать рейдовые действия с применением снегоходов А-1, сообщает 11 января пресс-служба Северного флота.

По информации пресс-службы флота, первые занятия со снегоходами были проведены на бригадном полигоне в районе поселка Алакуртти. Изучались тактические приемы с новой техникой, передвижение на лыжах за снегоходами, стрельбы в движении из штатного оружия.

Военнослужащие отработали движение на буксире на лыжах за снегоходами. Изучались тактические приемы марша, развертывания и ведения боевых действий. Выполнены упражнения по стрельбе из штатного оружия в движении.

Водители армейских снегоходов А-1 отработали вождение техники по глубокому снегу и пересеченной местности, а также буксировку отделения лыжников и прицепов с грузом.

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