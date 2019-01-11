Доехали на подкачке: экипажи КамАЗа прошли четвертый этап «Дакара-2019»

Лима, , 11:03 — REGNUM Экипажи команды «КамАЗ-мастер» прошли 351-километровый спецучасток без особых проблем, хотя и столкнулись с некоторыми трудностями, сообщает пресс-служба предприятия со ссылкой на обозревателя ралли-марафона «Дакар-2019».

Экипаж Андрея Каргинова преодолел участок первым, показав лучшее время дня в грузовом зачёте.

«Каргинов пробил на этапе два колеса, на одном повредил диск, доехали на подкачке. Были небольшие потери времени в мягком песке, в сумме не более 1,5 мин. Также были некоторые проблемы с навигацией, которые также повлияли на результат», — говорится в сообщении.

Экипажу Дмитрия Сотникова пришлось остановиться на 68-м километре. У грузовика пропал наддув, лопнул резиновый патрубок между турбокомпрессором и радиатором, поэтому было потеряно около 15 минут на замене. В зоне нейтрализации команда заменила повреждённое колесо. Также в зоне нейтрализации менял колесо экипаж Айрата Мардеева.

В результате первым на четвертом этапе к финишу пришёл камазовский экипаж Каргинова, вторым — лиазовский Мартина Масика (Чехия), третьим — камазовский Мардеева.

Напомним, ралли «Дакар-2019» проходит в Перу с 6 по 17 января. По итогам третьего дня гонки три экипажа «КамАЗ-мастер» финишировали первыми.

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