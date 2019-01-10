ВКС России: Военный спутник был сведен с орбиты в плановом порядке

Москва, 10 января 2019, 17:15 — REGNUM Российский орбитальный аппарат военного назначения «Космос-2430» был сведен с орбиты в соответствии с планом, никаких внештатных ситуаций не происходило, сообщает 10 января пресс-служба Воздушно-космических сил России.
Ранее командование воздушно-космической обороны США сообщило в СМИ о сходе российского спутника с орбиты и его разрушении в атмосфере.
Командование ВКС РФ сообщает, что военный спутник «Космос-2430» 10 января был сведен с орбиты и полностью сгорел над Атлантическим океаном. Весь процесс контролировался дежурными сменами Космических войск РФ.
Уточняется, что этот орбитальный аппарат был запущен в 2007 году, отработал в космосе пять лет, а в 2012 году был исключен из состава постоянной орбитальной группировки.
Читайте ранее в этом сюжете: «Прости нас, Юра»: Рогозин назвал мемы «информационной атакой» на Роскосмос