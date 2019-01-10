В США зафиксировали гибель российского военного спутника

Москва, , 07:10 — REGNUM Запущенный в 2007 году с космодрома Плесецк российский спутник «Космос-2430», относящийся к системе предупреждения о ракетном нападении «Око» содел с орбиты и сгорел в земной атмосфере 5 января. Об этом свидетельствуют данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Отмечается, что космический аппарат был предназначен для отслеживания запусков американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Следует отметить, что связь с аппаратом была потеряна спустя почти пять лет с начала эксплуатации, в 2012 году. 5 января спутник вошел в атмосферу в районе Северного острова Новой Зеландии и сгорел.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая 2017 года Россия вывела на околоземную орбиту спутник «Космос-2518». По имеющимся данным, этот космический аппарат является вторым спутником Единой космической системы обнаружения и боевого управления (ЕКСОиБУ) «Тундра».

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