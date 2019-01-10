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В атмосфере сгорел российский спутник 2007 года

Техника

«Космос-2430» сошел с орбиты 5 января

Вашингтон, 10 января 2019, 02:57 — REGNUM  Российские спутник «Космос-2430» 2007 года сгорел в атмосфере Земли, сообщило командование воздушно-космической обороны Северной Америки.

Уточняется, что «Космос-2430» сошел с орбиты 5 января.

Напомним, «Космос-2430» стартовал в конце октября 2007 г. Он являлся аппаратом системы предупреждения о ракетном нападении «Око». Спутник был рассчитан на мониторинг запусков американцами межконтинентальных баллистических ракет.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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