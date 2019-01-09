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LG представила первый телевизор, который можно свернуть в рулон

Техника

Новая OLED-панель имеет диагональ 65 — дюймов

Сеул, 9 января 2019, 13:46 — REGNUM  Компания LG Electronics представила первый в мире OLED-телевизор, который можно свернуть в рулон, сообщает YTN.

Представители компании продемонстрировали 65-дюймовую OLED панель на выставке потребительской электроники «CES 2019».

Новый телевизор «Future» способен изменять соотношение сторон экрана в зависимости от пространства и цели установки. Когда им не пользуются, его дисплей съезжает в тумбу, что экономит место и облегчает переноску.

Видимой может быть оставлена только часть экрана. Немного свернув ТВ, пользователи могут удобно смотреть видео с отличным от стандартного соотношением сторон, без черных полос сверху и снизу, а также выносить виджеты с часами, прогнозом погоды или фотогалереей.

Безусловно, с официальным открытием выставки, мировые компании, в том числе и Sony, скорее всего будут соперничать в выпуске 8K TV диагональю 80-дюймов или больше.

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