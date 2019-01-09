На Украине заговорили о неэффективности «американских» тепловозов

Киев, , 11:16 — REGNUM Тепловоз компании General Electric не справился с поездом весом 3768 тонн, заявил бывший министр инфраструктуры Украины Александр Кава 8 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«Хвалёный тепловоз General Electric ТЭ33АС забуксовал на участке Волноваха — Камыш-Заря с поездом весом всего лишь 3768 тонн. Пришлось на подмогу вызывать старый 2ТЭ116, построенный 37 лет назад на Лугансктепловозе», — рассказал он.

Бывший министр отметил, что старые советские тепловозы водят на указанном участке поезда весом 4500 тонн, а, будучи полностью исправными, тянули до 6000 тонн.

«Таким образом, чтобы перевезти равное количество грузов на участке Волноваха — Камыш-Заря… требуется выполнить большее количество рейсов по сравнению с использованием старых тепловозов 2ТЭ116. Соответственно, необходимо большее количество локомотивов, а также большее количество локомотивных бригад. Эффективность решения налицо», — подытожил экс-чиновник.

Напомним, в декабре 2018 года произведённый в Казахстане «американский» тепловоз начали эксплуатировать на подконтрольной Украине территории Донбасса.

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Всего Украина закупила 30 подобных тепловозов, отказавшись развивать собственное производство.