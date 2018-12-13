На Украине американский тепловоз назвали «Тризуб» и пустили в рейс

Киев, , 22:47 — REGNUM На Донецкой железной дороге начал работу магистральный тепловоз «Тризуб» производства американской компании General Electric, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман 13 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«Мы добавляем новые тепловозы на направление Камыш — Заря — Волноваха и непосредственно в Мариуполь. Это обеспечит весь промышленный регион возможностью не только отправлять продукцию, но и непосредственно доставлять ее в украинские порты, потребителям и на мировые рынки», — рассказал Гройсман.

Американские тепловозы будут задействованы для транспортировки сырья на металлургические предприятия Мариуполя.

Напомним, Украина закупила 30 локомотивов американской компании, 20 из них уже прибыли в страну и отправились на Крюковский вагоностроительный завод для окончательной комплектации.

Читайте подробнее: На Украину прибыла очередная партия «американских» локомотивов