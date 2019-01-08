Intel представила свой первый 10-нм процессор

Лас-Вегас, США, , 11:04 — REGNUM Американская компания Intel представила первый процессор, произведённый на базе 10-нанометрового технологического процесса, на выставке CES 2019. Об этом сообщает The Verge.

Первый 10-нм процессор Intel, получивший название Ice Lake, был представлен в первый день выставки CES 2019 в Лас-Вегасе. Представитель компании сообщил, что первые ноутбуки и персональные компьютеры с процессорами Ice Lake появятся к концу 2019 года.

Отметим, компания Intel столкнулась с некоторыми сложностями при переходе с 14-нм на 10-нм техпроцесс. Первоначально сообщалось, что первый 10-нм процессор будет выпущен уже в 2016 году. Высокий уровень брака при изготовлении первых 10-нм процессоров заставил компанию скорректировать планы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа 2018 года был представлен первый процессор для мобильных устройств на базе 7-нм техпроцесса. Этим чипсетом стал Kirin 980 от китайской компании Huawei. В октябре был выпущен первый смартфон с этим процессором Huawei Mate 20 Pro.