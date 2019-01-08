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Google: число устройств с Google Assistant приближается к 1 млрд

Техника

Отметка в 500 млн была достигнута в мае 2018 года

Маунтин-Вью, США, 8 января 2019, 09:52 — REGNUM  Количество устройств, на которых используется голосовой помощник Google Assistant, достигнет 1 млрд к концу января 2019 года, сообщается в официальном блоге Google.

В Google отмечают, что в мае 2018 года количество устройств с Google Assistant превысило 500 млн. В компании ожидают, что отметка в 1 млрд устройств будет достигнута к концу января.

Также сообщается, что в 2018 году значительно расширилась география Google Assistant. Так, в 2017 году помощник использовался в 14 странах, а в 2018-м — в 80. Сейчас Google Assistant поддерживает около 30 языков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе в южнокорейской компании LG Electronics рассказали, что в новых телевизорах LG 2019 года будут поддерживаться голосовые помощники Assistant от компании Google и Alexa от Amazon.

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