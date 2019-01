Сервисы распознавания речи помогли обойти аудио капчу

Аннаполис, США, , 16:12 — REGNUM Американские учёные разработали систему, позволяющую обойти аудио капчу, на основе бесплатных сервисов распознавания речи. Статья с описанием системы опубликована на сайте Мэрилендского университета в Колледж-Парке.

Капчами (от англ. Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart — CAPTCHA) называют тесты, различающие людей и компьютерные программы. Например, такие системы используются при регистрации на интернет-ресурсах для защиты порталов от спама. Для удобства слабовидящих людей многие порталы используют капчи в формате аудио.

Как правило, аудио капчи состоят из нескольких цифр. Авторы статьи использовали машинные алгоритмы для того, чтобы разбить аудиозапись на отдельные части для каждого символа. После этого система обрабатывает полученные фрагменты с помощью открытых онлайн-сервисов распознавания речи. Далее полученные данные сводятся в единую запись, вся процедура занимает около 6 секунд. Точность распознавания составила 85,15%.

Авторы статьи сообщили о результатах работы компании Google. Американская компания изменила аудио капчи в своих сервисах, добавив к цифрам разговорные фразы. Сотрудники университета усовершенствовали код, после чего он стал проходить новые тесты с ещё большей точностью (около 90%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года учёные из США представили алгоритм, использующий технологии искусственного интеллекта, который расшифровывал текстовые капчи с точностью 66%.