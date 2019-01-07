В Минобороны РФ рассказали о контроле космоса в 2018 году

Москва, , 13:51 — REGNUM Космические войска Воздушно-космических сил России подвели итоги боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в 2018 году. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

В течение года специалисты космических войск ВКС РФ обнаружили и приняли на сопровождение более 700 космических объектов. Был проконтролирован вывод на орбиту свыше 400 аппаратов, а также обеспечен контроль вывода с орбиты 300 объектов.

В общей сложности в 2018 году было проведено более 3000 специальных работ по контролю изменений в космическом пространстве.

В Департаменте информации и массовых коммуникаций отметили, что особое внимание уделялось контролю иностранных космических систем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года ВКС РФ провели военные учения совместно с ВВС Венесуэлы в районе Карибского моря. Российская авиация была представлена самолётами Ту-160, Ан-124 и Ил-62.