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Телевизоры Samsung получат поддержку iTunes

Техника

Приложения iTunes и AirPlay 2 можно будет запустить на телевизорах Smart TV 2018 и 2019 года

Сеул, 7 января 2019, 10:55 — REGNUM  Телевизоры Smart TV южнокорейской компании Samsung станут поддерживать сервис iTunes компании Apple. Об этом сообщает пресс-служба Samsung.

Южнокорейская и американская компании договорились о сотрудничестве. Сервисы iTunes и AirPlay 2 компании Apple будут поддерживаться на телевизорах Smart TV, выпущенных в 2019 году. Также эти сервисы можно будет запустить на Smart TV 2018 года после установки обновлённого программного обеспечения.

Через сервис iTunes можно получить платный доступ к фильмам, сериалам и телепередачам. AirPlay 2 позволит воспроизводить видео, фотографии и музыку с устройств Apple на экранах телевизоров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с января 2019 года американская компания Netflix отказалась от приёма платежей через сервис Apple AppStore. При оплате подписки на сервис потокового вещания Netflix через AppStore компания Apple взимала сбор в размере 15% от платежа.

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