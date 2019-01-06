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В лондонских аэропортах установили системы защиты от беспилотников

Техника

Системы защиты были установлены после декабрьского инцидента в аэропорту «Гатвик»

В лондонских аэропортах установили системы защиты от беспилотников
bilaleldaou
Аэропорт

Лондон, 6 января 2019, 16:23 — REGNUM  Системы защиты от беспилотных летательных аппаратов были установлены в лондонских аэропортах «Гатвик» и «Хитроу». Об этом сообщает газета The Guardian.

Администрация аэропортов не назвала конкретных моделей систем защиты от беспилотников, но уточнила, что речь идёт о системах, которые используются военными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря 2018 года лондонский аэропорт «Гатвик» был закрыт из-за того, что на территории аэродрома были замечены беспилотные летательные аппараты. Работа аэропорта была парализована более чем на сутки, от инцидента пострадало около 140 тысяч пассажиров.

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Беспилотники
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