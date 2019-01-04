Tesla начнёт поставки Model 3 в Китай в марте

Пало-Альто, США, , 15:41 — REGNUM Американская компания Tesla начнёт поставки электромобилей Model 3 в КНР в марте 2019 года. Об этом сообщает Reuters.

В Tesla объявили, что стоимость Model 3 в Китае составит 499 000 юаней ($ 72 000). В американской компании считают, что поставки электромобилей новой модели помогут нарастить присутствие Tesla на рынке электромобилей Китая, пострадавшее от обострения торгового противостояния КНР и США.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря 2018 года правительство Китая объявило о «заморозке» пошлин на американские автомобили, введение которых планировалось на 1 января 2019 года.

После этого объявления компания Tesla снизила цены на электромобили Model S и Model X, поставляемые в Китай.