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Hyundai представила концепт автономных зарядных станций для электромобилей

Техника

Технология сможет найти широкое применение после запуска автономных транспортных средств 4-го поколения примерно в 2025 году

Сеул, 4 января 2019, 13:38 — REGNUM  Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor Company представила концепт системы автономных зарядных станций для электромобилей. Ролик с презентацией системы опубликован на YouTube канале компании.

Концепт, представленный южнокорейской компанией, объединяет функцию беспилотного управления автомобилями с системой автономной зарядной станции. Предполагается, что транспортное средство сможет в автоматическом режиме добраться до ближайшей зарядной станции, зарядить аккумуляторные батареи и вернуться к владельцу.

В Hyundai отмечают, что такая технология сможет найти широкое применение после запуска автономных транспортных средств 4-го поколения примерно в 2025 году.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации Норвежской дорожной федерации, почти каждый третий автомобиль, проданный в Норвегии в 2018 году, был электромобилем.

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Электромобили
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