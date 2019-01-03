Китай запустит автоматизированные поезда к 2022 году

Пекин, , 13:28 — REGNUM Автоматизированная высокоскоростная железнодорожная линия между городами-организаторами зимних Олимпийских игр будет запущена к 2022 году. Об этом сообщает China Daily.

Автоматизированная железнодорожная линия соединит столицу Китая с городом Чжанцзякоу. Именно в этих городах пройдут зимние Олимпийские игры 2022 года.

Поезда будут автоматически перемещаться между станциями, открывать и закрывать двери, в точности следуя расписанию. Скорость движения беспилотных поездов будет достигать 350 км/ч.

Представитель государственной организации «Китайские железные дороги» Лу Донгфу отметил, что 2018 году на железной дороге Пекин — Шеньян было проведено тестирование беспилотного железнодорожного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Австралии запустили автоматизированную железнодорожную сеть с 200 локомотивами. Грузовые поезда в автоматическом режиме доставляют железную руду от 16 шахт к грузовым терминалам.