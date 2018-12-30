Минобороны России показало новое видео испытания «Авангарда»

Москва, , 15:22 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации распространило новую видеозапись пуска новейшего гиперзвукового комплекса «Авангард». Об этом сообщает телеканал «Звезда».

На кадрах видно, как происходит сам запуск ракеты, а также показаны кадры с пункта управления, из которого была отдана команда на запуск.

Напомним, что гиперзвуковой ракета комплекс «Авангаргд» успешно совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и поразила условную цель на полигоне Кура в Камчатском крае в назначенное время.

За испытаниями комплекса следил президент РФ, верховный главнокомандующий вооруженных сил России Владимир Путин. Он отметил, что удачное испытание стало «отличным подарком к Новому году».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комплекс «Авангард» представляет собой крылатый блок, который стартует с помощью баллистической ракеты. Блок способен достигнуть цели в плотных слоях атмосферы, превышая скорость звука примерно в 20 раз.