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Минобороны России показало новое видео испытания «Авангарда»

Техника

Испытание прошло успешно

Москва, 30 декабря 2018, 15:22 — REGNUM  Министерство обороны Российской Федерации распространило новую видеозапись пуска новейшего гиперзвукового комплекса «Авангард». Об этом сообщает телеканал «Звезда».

На кадрах видно, как происходит сам запуск ракеты, а также показаны кадры с пункта управления, из которого была отдана команда на запуск.

Напомним, что гиперзвуковой ракета комплекс «Авангаргд» успешно совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и поразила условную цель на полигоне Кура в Камчатском крае в назначенное время.

За испытаниями комплекса следил президент РФ, верховный главнокомандующий вооруженных сил России Владимир Путин. Он отметил, что удачное испытание стало «отличным подарком к Новому году».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комплекс «Авангард» представляет собой крылатый блок, который стартует с помощью баллистической ракеты. Блок способен достигнуть цели в плотных слоях атмосферы, превышая скорость звука примерно в 20 раз.

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Вооруженные силы России
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